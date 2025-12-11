L' oro è del popolo italiano dentro Bankitalia ci sono capitali stranieri rischiosi | il dossier riservato di FdI
Un dossier riservato di FdI mette in luce presunte infiltrazioni di capitali stranieri nelle riserve auree italiane detenute da Bankitalia, sottolineando il timore che soggetti privati possano rivendicare diritti su queste riserve. L'articolo analizza le implicazioni di questa situazione e le posizioni del partito riguardo alla gestione dell'oro nazionale.
L'affondo: «L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani».
Nella mia intervista a @larepubblica ho chiarito un punto essenziale: si può discutere della forma, non della sostanza. La proprietà dell'oro custodito da Bankitalia appartiene al popolo italiano e riconoscerlo significa rafforzare la trasparenza e la legittimazion
