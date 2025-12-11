L' oro è del popolo italiano dentro Bankitalia ci sono capitali stranieri rischiosi |  il dossier riservato di FdI 

Un dossier riservato di FdI mette in luce presunte infiltrazioni di capitali stranieri nelle riserve auree italiane detenute da Bankitalia, sottolineando il timore che soggetti privati possano rivendicare diritti su queste riserve. L'articolo analizza le implicazioni di questa situazione e le posizioni del partito riguardo alla gestione dell'oro nazionale.

L’affondo: «L’Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Malan | l’oro delle riserve auree è degli italiani Non è piovuto dal cielo e non è un regalo di banche estere

