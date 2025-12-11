Loreto accordo con Caravaggio Off Road per i lavori alla pista Bmx-Mtb di largo Fabre
La Giunta comunale di Bergamo ha approvato un accordo con l’associazione Caravaggio Off Road per la riqualificazione della pista Bmx-Mtb di largo Fabre a Loreto, nel quartiere di Bergamo. L’iniziativa mira a migliorare l’impianto sportivo attraverso un intervento di collaborazione e valorizzazione delle strutture dedicate agli sport all’aria aperta.
Bergamo. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Caravaggio Off Road per la riqualificazione della pista Bmx-Mtb nell’impianto sportivo di largo Fabre nel quartiere di Loreto. L’intervento prevede la realizzazione di lavori essenziali per la piena fruibilità della pista, con l’obiettivo di garantire uno spazio adeguato e sicuro alla pratica di discipline in forte crescita, come la Bmx e la mountain bike, soprattutto tra i giovani. Il Comune ha stanziato 50 mila euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione delle opere necessarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Loreto, accordo con Caravaggio Off Road per i lavori alla pista Bmx-Mtb di largo Fabre - Palafrizzoni approva un accordo di collaborazione con l'associazione sportiva caravaggina: cantiere nel primo trimestre del 2026