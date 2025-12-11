Lollobrigida al fianco degli agricoltori | fanno bene a manifestare a Bruxelles il 18 dicembre
Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sostiene le manifestazioni degli agricoltori europei previste a Bruxelles il 18 dicembre, sottolineando che si tratta di un gesto volto a rappresentare l’interesse dell’Europa e non a contestarla. Un momento di mobilitazione importante per il settore agricolo, volto a evidenziare le loro esigenze e preoccupazioni.
Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, non ha dubbi: “ Gli agricoltori europei fanno bene a manifestare” a Bruxelles il 18 dicembre “E manifestano per l’Europa, non contro l’Europa: questo deve essere chiaro “. Intervenendo in video collegamento all’assemblea della Coldiretti, all’indomani della grande vittoria sul riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco, l’esponente del governo meloni si è schierato dalla parte dei lavoratori, senza se e senza ma, perché “Manifestano per difendere il l oro diritto a rappresentare quello che era scritto nei Trattati di Roma e che per anni è stato chiaro a tutti: senza agricoltura viene giù tutto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
