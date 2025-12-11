L’Olimpia Sbv Galatina ferma la capolista Massafra | vittoria di carattere e disciplina

L’Olimpia Sbv Galatina interrompe la serie della capolista Massafra con una vittoria di carattere e disciplina. Al Pala Olimpia, i padroni di casa hanno affrontato con determinazione gli avversari, mettendo in mostra un gioco convincente e mettendo a serio rischio la leadership dei tarantini in classifica.

GALATINA – Si ferma al Pala Olimpia Sbv di Galatina la corsa della capolista Pallavolo Massafra. In un incontro atteso, i padroni di casa dell'Olimpia Sbv Galatina hanno messo a segno una prestazione convincente, superando i tarantini e complicando i loro piani di fuga in classifica.

