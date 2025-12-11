Loftus-Cheek arma per il Milan | può fare quattro ruoli E le voci di mercato …

Pianetamilan.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruben Loftus-Cheek si prepara a diventare una risorsa chiave per il Milan, grazie alla sua versatilità in campo. Capace di ricoprire fino a quattro ruoli diversi, l'inglese rappresenta un elemento strategico per la rosa rossonera. Le voci di mercato e le potenzialità del giocatore aprono nuovi scenari per la squadra di Allegri.

Milan, Loftus-Cheek una carta importantissima per Allegri. L'inglese può giocare addirittura 4 ruoli. E le voci di mercato. Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

loftus cheek arma per il milan pu242 fare quattro ruoli e le voci di mercato 8230

© Pianetamilan.it - Loftus-Cheek arma per il Milan: può fare quattro ruoli. E le voci di mercato …

loftus cheek arma milanLucca, il Milan valuta uno scambio con Loftus-Cheek (Moretto) - Matteo Moretto, tramite Youtube che Napoli e Milan starebbero valutando uno scambio tra Lucca e il centrocampista inglese Ruben Loftus- Segnala ilnapolista.it

loftus cheek arma milanLo scambio fra Lucca e Loftus-Cheek si può fare: c’è solo un nodo da sciogliere - Il nome di Lucca continua ad essere un'idea concreta per l'attacco del Milan: l'affare si potrebbe fare con uno scambio clamoroso ... Da milanlive.it