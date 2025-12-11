L'occupazione si ferma per la prima volta dal 2021 | calano i posti di lavoro

L'estate 2025 registra un rallentamento dell'occupazione, segnando la prima diminuzione dal 2021. Rispetto ai tre mesi precedenti, i posti di lavoro sono leggermente calati, mantenendosi sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente.

Il numero di occupati nell'estate 2025 è sceso, rispetto ai tre mesi precedenti. È una flessione leggera, ma questo significa che i posti di lavoro sono sostanzialmente gli stessi di un anno fa. Non succedeva dal 2021. A riportarlo è l'Istat. Il boom dell'occupazione degli ultimi anni sta arrivando alla fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it