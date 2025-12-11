L'occupazione si ferma per la prima volta dal 2021 | calano i posti di lavoro
L'estate 2025 registra un rallentamento dell'occupazione, segnando la prima diminuzione dal 2021. Rispetto ai tre mesi precedenti, i posti di lavoro sono leggermente calati, mantenendosi sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente.
il tasso di occupazione femminile si ferma al 52,5%, con un divario di 17,9 punti percentuali rispetto agli uomini.
Nel Mezzogiorno per la prima volta il tasso di occupazione raggiunge il 50,1%, Meloni: “Ci accusavano di voler spaccare l’Italia” - Nel secondo trimestre 2025, l’input di lavoro utilizzato complessivamente è cresciuto dello 0,2% su base congiunturale e dell’1,7% su base annua. Segnala blitzquotidiano.it