Locatelli scrive ai tifosi e risponde anche alle critiche | il brevissimo messaggio del capitano che rivela grande senso di appartenenza – FOTO

Locatelli, capitano della Juventus, invia un breve messaggio ai tifosi, rispondendo anche alle critiche con un gesto di grande appartenenza. Attraverso una foto della serata di Champions, il giocatore rinnova il suo impegno e mostra un forte senso di unità con la squadra e i supporter, superando le difficoltà e rafforzando il legame con i tifosi.

Locatelli Juve posta una foto della serata di Champions e lancia un segnale di unità e attaccamento alla maglia che va oltre le critiche ricevute. Nel calcio moderno, spesso il silenzio fa molto più rumore delle parole, specialmente quando arriva da chi è abituato a far parlare il campo ma si trova al centro del mirino della critica. È il caso di Manuel Locatelli, che all’indomani della preziosa vittoria della Juventus contro il Pafos, ha scelto la via dei social network per mandare un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente. Una risposta elegante, sintetica ma carica di significato, che arriva dopo una serata non semplice e dopo giorni in cui il suo nome è finito spesso sul banco degli imputati per la manovra lenta della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli scrive ai tifosi e risponde anche alle critiche: il brevissimo messaggio del capitano che rivela grande senso di appartenenza – FOTO

