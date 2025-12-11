Locale di Gusto! al via Stasera apre I’ Ciampa In tavola sapori autentici

Sta per partire “Locale, di Gusto!”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei sapori autentici del territorio. La prima serata si terrà questa sera al Ristorante I’ Ciampa di Montaione, pronto ad accogliere gli ospiti con specialità locali e un’atmosfera autentica, promuovendo la cultura gastronomica della zona.

MONTAIONE Sarà il Ristorante I' Ciampa di Montaione ad ospitare la prima serata dell'iniziativa " Locale, di Gusto! ". Un'occasione imperdibile per immergersi nei sapori autentici della tradizione toscana. L'appuntamento è per stasera alle 20.30 nel locale di via Chiarenti, civico 46, dove la cena sarà un vero e proprio viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale. Come portata d'ingresso un tris di sapori che include i classici crostini con i fegatini, crostini con cavolo nero e lardo e il tortino di cipolle rosse, seguiti dalla confortante pappa al pomodoro. Successivamente verranno serviti gli gnudi burro e salvia e le casarecce al cinghiale, ma il piatto forte della serata sarà il lesso rifatto (Francesina), accompagnato dai tipici Fagioli all'uccelletto.