L' obbligo di lavare la pipì dei cani divide i viterbesi ma cosa succede nel resto d' Italia?

Viterbotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Viterbo, che introduce l'obbligo di pulire la pipì dei cani, ha generato divisioni tra i cittadini. Mentre la discussione si apre in città, si apre anche una riflessione più ampia sul tema in Italia, esplorando come diverse amministrazioni affrontano questa delicata questione.

Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Viterbo ha appena iniziato il suo cammino istituzionale con il passaggio in prima commissione. Ma una norma, in particolare, ha già infiammato il dibattito cittadino: l'articolo 33. Se l'addio alle regole del 1935 era atteso, la novità che impone ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

