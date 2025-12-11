L' obbligo di lavare la pipì dei cani divide i viterbesi ma cosa succede nel resto d' Italia?
Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Viterbo, che introduce l'obbligo di pulire la pipì dei cani, ha generato divisioni tra i cittadini. Mentre la discussione si apre in città, si apre anche una riflessione più ampia sul tema in Italia, esplorando come diverse amministrazioni affrontano questa delicata questione.
Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Viterbo ha appena iniziato il suo cammino istituzionale con il passaggio in prima commissione. Ma una norma, in particolare, ha già infiammato il dibattito cittadino: l'articolo 33. Se l'addio alle regole del 1935 era atteso, la novità che impone ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Obbligo di lavare la pipì dei cani e stop a panni che gocciolano e accattonaggio: le novità - facebook.com Vai su Facebook
Polizia urbana, Viterbo riscrive le regole: obbligo di lavare la pipì dei cani e stop a panni che gocciolano e alcol in vetro ift.tt/2qLf1Qa ift.tt/ftVpNdE Vai su X
Obbligo della museruola per tutti i cani, cosa dice la legge italiana - Il 6 agosto 2024, il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza, entrata in vigore il 26 dello stesso mese – che integra il regolamento del 2013, che a sua volta su uno del 2004 –che stabilisce ... repubblica.it scrive