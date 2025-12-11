lo tengono fuori dal locale estrae un coltelllo

Nel fine settimana, Ravenna vive un'altra notte di tensione nel centro storico. Alla fermata del locale “I Gingini”, le forze dell’ordine sono state chiamate due volte per interventi legati a episodi di violenza, alcool e minacce con coltelli, evidenziando un clima di insicurezza crescente nella zona.

Nel fine settimana Ravenna registra ancora una notte di paura in centro: davanti al locale “ I Gingini ” le forze dell’ordine sono dovute intervenire due volte per sedare episodi segnati da alcol, aggressività e coltelli. Prima i Carabinieri, poi la Polizia di Stato: due interventi distinti, due uomini denunciati e un doppio Daspo urbano firmato dal questore Gianpaolo Patruno. Il primo episodio, avvenuto nel cuore della notte, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di più grave. Un 27enne, completamente ubriaco, era stato tenuto fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza. Il divieto di ingresso, motivato dal suo evidente stato di alterazione, aveva scatenato una reazione violenta: l’uomo aveva estratto un coltello, minacciando lo staff che cercava solo di evitare problemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it