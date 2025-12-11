Lo spot natalizio di McDonald’s viene distrutto dalle critiche dei clienti e l’azienda lo ritira

Lo spot natalizio di McDonald’s in Olanda ha suscitato forti critiche da parte dei clienti, portando l’azienda a decidere di ritirarlo. La campagna pubblicitaria, inizialmente pensata per celebrare le festività, ha invece generato reazioni negative, costringendo il brand a rivedere la propria strategia pubblicitaria in risposta alle polemiche.

McDonald’s al centro delle polemiche in Olanda. La famosissima catena di fast food ha dovuto ritirare il proprio spot natalizio per la pioggia di critiche ricevute. Il motivo? Una pubblicità di 45 secondi girata con l’intelligenza artificiale e giudicata dagli utenti poco reale. Il video si basa su una provocazione: “ Il Natale è il periodo peggiore dell’anno “. Tra le tante scene si vedono persone a cui volano via i regali e Babbo Natale sulla sua slitta arrabbiato a causa del traffico. L’idea? Ribaltare il Natale in tutto e per tutto. La provocazione non è stata presa bene e la scarsa veridicità delle immagini non ha convinto – comprensibilmente – gli spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it