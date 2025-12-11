Lo Skate show Cervia chiude l’anno con un podio nazionale

Lo Skate Show Cervia conclude l’anno con un prestigioso podio a livello nazionale. La società cervese, guidata da Laura Greco e Alice Zocca, si è distinta in un’importante competizione, confermando il talento e la crescita del team nel panorama skate italiano.

