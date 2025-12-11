Lo shopping adesso è visual Ovvero | quando la moda si compra con una foto spesso rubato per strada

Lo shopping sta evolvendo verso il visual, dove le immagini diventano strumenti di acquisto. Con uno scatto catturato per strada, è possibile riconoscere un capo, trovare alternative e acquistarlo in pochi clic, grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Un nuovo modo di fare moda, più veloce e immediato, che trasforma il modo di scoprire e comprare i propri abiti preferiti.

Oggi basta uno scatto colto per strada per riconoscere un capo, cercare alternative e acquistarlo in pochi secondi grazie all'intelligenza artificiale. Tra app come Google Lens e Whizy, la moda diventa visiva, immediata e istintiva. Con vantaggi (ma anche svantaggi) da non sottovalutare.

