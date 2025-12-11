Lo sfogo di Raoul Bova ad Atreju | Per l’audio sugli occhi spaccanti ho subito un’uccisione pubblica Mi hanno trattato da appestato

Raoul Bova si è sfogato durante Atreju, raccontando il suo dolore per le critiche ricevute in seguito a un problema audio sugli occhi. L’attore ha descritto il senso di isolamento e le accuse infamanti, sottolineando come alcune persone siano rimaste al suo fianco mentre altre lo abbiano lasciato solo.

“Quando mi è accaduto quello che mi è successo ho avuto moltissime persone che mi sono state vicine, ma altri no. Gente ha preso le distanze e ti trattano come un appestato, diventi qualcosa da evitare. Mi preoccupo per chi non ha una solidità o persone che gli stanno vicino, in questi casi le persone ci hanno anche rimesso la vita”. Lo ha detto l’attore Raoul Bova, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un panel ad Atreju sul cyberbullismo. “Come evitare che riaccada quello che è successo a me? Ci vorrebbe più velocità di intervento da parte delle piattaforme innanzitutto, delle autorità e di tutte le persone che devono intervenire in casi del genere” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo sfogo di Raoul Bova ad Atreju: “Per l’audio sugli occhi spaccanti ho subito un’uccisione pubblica. Mi hanno trattato da appestato”

“Davvero dobbiamo solo abituarci?” Francesca Verdini rompe il silenzio dopo gli insulti ricevuti per le foto con Matteo Salvini. Lo sfogo social e la reazione a un’ondata di odio che non si aspettava. - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfogo di Bova ad Atreju: "Sono stato sbeffeggiato, mi sono sentito solo" - L’attore ha sporto denuncia alla Polizia Postale, nel frattempo ha vissuto un senso di isolamento: " Mi sono sentito completamente solo. Segnala adnkronos.com

Lo sfogo di Raoul Bova ad Atreju: «Massacrato per aver detto "occhi spaccanti". Mi sono sentito solo, la società è malata» - Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, c ... msn.com scrive