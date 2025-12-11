Lo sfogo di Raoul Bova ad Atreju | Per l’audio sugli occhi spaccanti ho subito un’uccisione pubblica Mi hanno trattato da appestato
Raoul Bova si è sfogato durante Atreju, raccontando il suo dolore per le critiche ricevute in seguito a un problema audio sugli occhi. L’attore ha descritto il senso di isolamento e le accuse infamanti, sottolineando come alcune persone siano rimaste al suo fianco mentre altre lo abbiano lasciato solo.
“Quando mi è accaduto quello che mi è successo ho avuto moltissime persone che mi sono state vicine, ma altri no. Gente ha preso le distanze e ti trattano come un appestato, diventi qualcosa da evitare. Mi preoccupo per chi non ha una solidità o persone che gli stanno vicino, in questi casi le persone ci hanno anche rimesso la vita”. Lo ha detto l’attore Raoul Bova, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un panel ad Atreju sul cyberbullismo. “Come evitare che riaccada quello che è successo a me? Ci vorrebbe più velocità di intervento da parte delle piattaforme innanzitutto, delle autorità e di tutte le persone che devono intervenire in casi del genere” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
