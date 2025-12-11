Lo sciopero generale della Cgil Corteo e comizio domani in città
Domani si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con cortei, manifestazioni e comizi in tutta Italia. L'iniziativa, sotto lo slogan
"Io sciopero contro una Legge di bilancio ingiusta". Con questo slogan la Cgil lancia domani lo sciopero generale, per l'intera giornata di lavoro, che interesserà settori pubblici e privati, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. Una presenza diffusa, che segnala la profondità del disagio sociale e la volontà del sindacato "di cambiare una Legge di bilancio ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani". A Forlì la protesta domattina partirà in corteo da piazzale della Vittoria alle ore 9.30 per giungere in piazza Saffi alle 11, dove si terrà il comizio con gli interventi di Maria Giorgini (segretaria provinciale Cgil), Carlo Sorgi (già magistrato), Amal Basir (attivista italo-palestinese) e Isabella Pavolucci (segretaria regionale del sindacato).
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio
Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall'esplodere di un'enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata