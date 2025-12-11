Livorno e la Toscana Nord Ovest al top tra i migliori ospedali Casani | Continueremo a lavorare per rafforzare la qualità dei servizi
Livorno e la Toscana Nord Ovest si distinguono tra i migliori ospedali italiani, con un impegno costante nel migliorare la qualità dei servizi sanitari. Il direttore Casani sottolinea l’importanza di un lavoro continuo per garantire una sanità pubblica più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini, rafforzando così il ruolo fondamentale del sistema sanitario locale.
“Continueremo a lavorare per rafforzare la qualità dei servizi e per garantire una sanità pubblica sempre più vicina alle persone”. Così la direttrice generale di Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, commenta i risultati emersi nell'ambito del programma nazionale esiti 2025, elaborati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Agenas 2025, Usl Toscana nord ovest tra le realtà sanitarie nazionali più performanti - L'l’ospedale San Luca di Lucca è tra i cinque migliori ospedali italiani per la mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto ... Si legge su luccaindiretta.it
Maltempo, allerta arancione nella Toscana nord ovest - Allerta arancione della protezione civile della Toscana per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani martedì 28 gennaio sulla Toscana nord ovest. Segnala ansa.it
La Toscana si conferma fucina di cantautori #livorno #musica - facebook.com Vai su Facebook