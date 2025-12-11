Livorno e la Toscana Nord Ovest al top tra i migliori ospedali Casani | Continueremo a lavorare per rafforzare la qualità dei servizi

Livornotoday.it | 11 dic 2025

Livorno e la Toscana Nord Ovest si distinguono tra i migliori ospedali italiani, con un impegno costante nel migliorare la qualità dei servizi sanitari. Il direttore Casani sottolinea l’importanza di un lavoro continuo per garantire una sanità pubblica più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini, rafforzando così il ruolo fondamentale del sistema sanitario locale.

Continueremo a lavorare per rafforzare la qualità dei servizi e per garantire una sanità pubblica sempre più vicina alle persone”. Così la direttrice generale di Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, commenta i risultati emersi nell'ambito del programma nazionale esiti 2025, elaborati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

