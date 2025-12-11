Liverpool-Brighton sabato 13 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici I Seagulls hanno buone carte da giocare

Analisi e pronostici del match Liverpool-Brighton in programma il 13 dicembre 2025 alle 16:00. I Seagulls si presentano con buone possibilità di sorprendere, mentre i Reds cercano continuità dopo recenti risultati discutibili. Un confronto che promette emozioni e strategie tattiche, con focus su formazioni, quote e previsioni di scommessa.

Riuscirà il Liverpool a trovare continuità? La vittoria di San Siro è stata determinata da una scellerata scelta arbitrale nel concedere un calcio di di rigore molto dubbio nel finale per una leggera trattenuta di Bastoni in area di rigore, ma la squadra di Arne Slot ha comunque concesso pochissimo all'Inter, limitata a un dato

Liverpool vs Brighton: Le Incognite su Salah e l'Impatto sul Match - Il confronto tra Liverpool e Brighton potrebbe rappresentare un momento cruciale per la carriera di Mohamed Salah. notizie.it

PACE AD ANFIELD! Confronto chiarificatore tra Arne Slot e Mo Salah. L'egiziano torna a disposizione per la sfida di domani contro il Brighton

Mai horar da ?ungiyyar ?wallon ?afa ta Liverpool, Arne Slot ya ce zai sanya Mohammed Salah cikin jerin ’yan wasan da za su buga wa Liverpool wasa da Brighton a ranar Asabar. Slot wanda ya samu sa?ani da Salah kan ajiye shi a benci a wasanni uku a j - facebook.com facebook

