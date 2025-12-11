LIVE Trento-Lubiana Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una partenza lanciata

Oasport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta live di Trento-Lubiana, partita inaugurale della fase a gironi della Champions League maschile 2025/2026. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale su questa sfida che promette grande spettacolo e intensità. Restate sintonizzati per tutte le emozioni e i momenti salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Alla BTS Arena di Trento i Campioni d’Italia ospitano i Campioni di Slovenia dell’ACH Volley Ljublana. Dopo una partenza complicata in cui sono arrivate due nette sconfitte contro la Lube Civitanova e la Rana Verona, l’Itas Trentino ha rialzato la testa in Superlega. 🔗 Leggi su Oasport.it

live trento lubiana champions league volley 2026 in diretta serve una partenza lanciata

© Oasport.it - LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una partenza lanciata

live trento lubiana championsDIRETTA TRENTO LUBIANA/ Risultato live (0-0), streaming video: si inizia! (Champions League) - Diretta Trento Lubiana streaming video tv, oggi giovedì 11 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley. Si legge su ilsussidiario.net

LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una partenza convincente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento- Lo riporta oasport.it