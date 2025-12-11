LIVE Trento-Lubiana Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una partenza lanciata

Benvenuti alla diretta live di Trento-Lubiana, partita inaugurale della fase a gironi della Champions League maschile 2025/2026. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale su questa sfida che promette grande spettacolo e intensità. Restate sintonizzati per tutte le emozioni e i momenti salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Alla BTS Arena di Trento i Campioni d’Italia ospitano i Campioni di Slovenia dell’ACH Volley Ljublana. Dopo una partenza complicata in cui sono arrivate due nette sconfitte contro la Lube Civitanova e la Rana Verona, l’Itas Trentino ha rialzato la testa in Superlega. 🔗 Leggi su Oasport.it