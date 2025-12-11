LIVE Trento-Lubiana Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una partenza convincente

Benvenuti alla diretta live di Trento-Lubiana, match inaugurale della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2025/2026. Seguite con noi l'andamento della partita, aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa importante sfida europea.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Alla BTS Arena di Trento i Campioni d'Italia ospitano i Campioni di Slovenia dell'ACH Volley Ljublana. Dopo una partenza complicata in cui sono arrivate due nette sconfitte contro la Lube Civitanova e la Rana Verona, l'Itas Trentino ha rialzato la testa in Superlega. La formazione dolomitica ha inanellato sei successi consecutivi, tra cui il pesante 3-1 contro Perugia, riaccodandosi al treno di testa del campionato italiano.