LIVE Trento-Lubiana Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una partenza convincente
Benvenuti alla diretta live di Trento-Lubiana, match inaugurale della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2025/2026. Seguite con noi l'andamento della partita, aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa importante sfida europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Alla BTS Arena di Trento i Campioni d’Italia ospitano i Campioni di Slovenia dell’ACH Volley Ljublana. Dopo una partenza complicata in cui sono arrivate due nette sconfitte contro la Lube Civitanova e la Rana Verona, l’Itas Trentino ha rialzato la testa in Superlega. La formazione dolomitica ha inanellato sei successi consecutivi, tra cui il pesante 3-1 contro Perugia, riaccodandosi al treno di testa del campionato italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Champions League: Trento pronta all'esordio contro Lubiana - Domani, giovedì 11 dicembre, la squadra di Mendez scenderà in campo alle 20. Segnala corrieredellosport.it
Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze - Trento si appresta a incominciare la propria avventura nella Champions League 2026 di volley maschile: dopo aver alzato al cielo il prestigioso trofeo nel ... Lo riporta oasport.it
| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #? #CLVolleyM #? #TRENTINONELCUO - facebook.com Vai su Facebook
| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #? #CLVolleyM #? #trentinonelcuore Vai su X