LIVE Trento-Lubiana 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-23 l’Itas resiste alla rimonta degli sloveni

Segui in tempo reale la sfida tra Trento e Lubiana valida per la Champions League volley 2026. La partita, iniziata con grande intensità, vede gli italiani avanti 1-0 nel set, ma la gara è ancora aperta. Aggiornamenti live e punteggi aggiornati per vivere ogni momento di questa emozionante sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Errore al servizio Trento 2-2 Pallonetto vincente di Michieletto con la sinistra. 1-2 Primo tempo di Pajenk 1-1 Muuuuurooooooo Flavio!! 0-1 Pipe vincente di Stern SECONDO SET 25-23 Chiamato dentro l’attacco di Ramon da posto 4. Protestano i giocatori di Lubiana, ma il challenge assegna il punto ed il set all’Itas. 24-23 Larga la diagonale di Faure da posto 2. 24-22 Attacco vincente dalla seconda linea di Stern 24-21 Errore al servizio Lubiana. Time out Itas Trentino 23-21 Primo tempo di Pajenk 23-20 Mani out di Sen da posto 4 23-19 Diagonale Faure da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Lubiana 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-23, l’Itas resiste alla rimonta degli sloveni

| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #? #CLVolleyM #? #TRENTINONELCUO - facebook.com Vai su Facebook

| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #? #CLVolleyM #? #trentinonelcuore Vai su X

DIRETTA TRENTO LUBIANA/ Risultato live (0-0), streaming video: si inizia! (Champions League) - Diretta Trento Lubiana streaming video tv, oggi giovedì 11 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley. Secondo ilsussidiario.net

LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una partenza convincente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento- Si legge su oasport.it