LIVE Trento-Lubiana 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Segui in tempo reale la partita di volley tra Trento e Lubiana, valida per la Champions League 2026. La sfida è iniziata e i punteggi sono in equilibrio, con momenti emozionanti e scambi intensi. Resta aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta live.

PRIMO SET 20.29 Il sestetto di Trento: Sbertoli-Faure, Bartha-Flavio, Michieletto-Ramon e Laurenzano 20.28 QUesto il sestetto di Ljubljana: Ropret-Stern, Pajenk-Krzic, Marovt-Urnaut e Kovacic. 20.25 Le due squadre sono inserite nel gruppo A insieme allo Ziraat Bankasi ed il Tours. Le due formazioni si sono affrontate nella giornata di ieri con i turchi vittoriosi per 3-1. 20.22 Per l'ACH Volley Ljublana non si tratta dell'esordio in questa Champions League. I Campioni di Slovenia hanno iniziato il proprio cammino nella massima competizione europea a metà ottobre contro l'Orion Stars, sconfitta sia all'andata che al ritorno, proseguendo contro la Dinamo Bucuresti, sconfitta solamente 15-11 al golden set, ed il Radnicki, battuto con un doppio 3-0.

ℹ️| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #⃣ #CLVolleyM #⃣ #trentinonelcuore Vai su X

