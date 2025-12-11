LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo!

Segui in tempo reale la gara di skicross a Val Thorens del 2025, con una doppietta storica di Deromedis e Zorzi. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e risultati di questa emozionante competizione internazionale, che vede l'Italia protagonista. Continua a leggere per tutte le emozioni e le analisi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:21 Partenza col botto dunque per lo skicross italiano, e domani si replicherà con una nuova gara in Val Thorens. Chiaramente in classifica generale Deromedis precede Zorzi e Duplessis-Kergomard dopo questo primo assaggio di Coppa del Mondo. 15:20 Gli azzurri rifilano un 2-0 ai padroni di casa transalpini con un uno-due fantastico. Esulta lo staff italiano all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo!

