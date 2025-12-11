LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis sogna di cominciare con un podio

Segui in tempo reale le emozioni della gara di skicross a Val Thorens, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026. Aggiornamenti in diretta con i risultati e le performance dei protagonisti, tra cui Deromedis che punta a un podio. Restate sintonizzati per tutte le novità dalla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross 20252026 di Val Thorens. Nella località sciistica francese inizia la nuova stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con Simone Deromedis che va subito a caccia del primo podio. Appuntamento alle 13.45 con gli ottavi di finale maschili, seguiti subito dopo dai quarti di finale femminili. Tra gli uomini saranno tre gli azzurri al via con Simone Deromedis inserito nella heat 4. L’italiano di punta se la vedrà con l’austriaco Takats, con il francese Mari e con il canadese Schmidt. 🔗 Leggi su Oasport.it