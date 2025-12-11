LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis e Zorzi volano in big final!

Segui in tempo reale le emozioni dello Skicross a Val Thorens 2025, con Deromedis e Zorzi protagonisti nella grande finale maschile. Restate aggiornati sugli sviluppi delle finali femminili e sui risultati più recenti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci alpino, tra adrenalina, azione e sorprese sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALI FEMMINILI 14:48 Sarà Italia-Francia. Photofinish a tre che premia i francesi Duplessis-Kergomard e Tchiknavorian. Beffato il tedesco Hronek. 14:47 Vediamo ora i due azzurri chi troveranno nella finalissima. Spazio alla seconda semifinale tra il tedesco Hronek, l’austriaco Rohrweck, ed i francesi Melvin Thicknavorian e Duplessis-Kergomard. 14:45 ALE’ AZZURRI!!! Simone Deromedis è impeccabile e domina la semifinale, mentre Edoardo Zorzi con una prova grintosa si tiene la seconda posizione. Big final per i due italiani! 14:44 Deromedis se ne va, mentre Zorzi è in lotta con Fiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Deromedis e Zorzi volano in big final!

BENE COSÌ Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi… Saranno questi i quattro azzurri al via domani nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di ski cross! Ma a Val Thorens si sfreccia ancora: oggi spazio alle qualificazio Vai su X

Il 29enne di Songavazzo e il 28enne di Castione della Presolana sono stati convocati in vista dell’appuntamento in programma dal 9 al 12 dicembre. #zorzi #tomasoni #skicross - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Sport in tv oggi giovedì 11 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis e Zorzi approdano in semifinale

LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Deromedis prova a cominciare con un podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross 2025/2026 di Val ... Come scrive oasport.it

Coppa del mondo di skicross 2025 / 2026 a Val Thorens: programma, orari e dove vedere le gare - Scocca l'ora del debutto stagionale anche per lo skicross, con la prima tappa di Coppa del mondo 2025/26 a Val Thorens: scopri il programma delle gare. Scrive olympics.com