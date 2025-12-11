LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Deromedis e Zorzi approdano in semifinale
Segui in tempo reale la competizione di Skicross a Val Thorens 2025. Gli atleti si sfidano nelle fasi finali, con Deromedis e Zorzi che superano con successo i quarti di finale e si qualificano per le semifinali. Rimani aggiornato su tutte le emozioni di questa tappa di Coppa del Mondo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Penultimo quarto di finale tra gli austriaci Rohrweck e Kappacher, il francese Melvin Tchiknavorian ed il giapponese Furuno. 14:29 DEROMEDIS IN SEMIFINALE! Secoondo posto per l’azzurro dietro un ottimo Fiva. 14:28 Si ostacolano Mobaerg e Takats, facendo un grosso favore a Simone. 14:28 Scatta benissimo l’elvetico Fiva, seguito da Deromedis. 14:27 Tocca a Simone Deromedis. L’azzurro se la vedrà con lo svedese Erik Mobaerg, l’austriaco Takats e lo svizzero Fiva. 14:26 ZORZI IN SEMIFINALE! L’italiano conserva brillantemente il secondo posto alle spalle del sorprendente Aujesky. 🔗 Leggi su Oasport.it
BENE COSÌ Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi… Saranno questi i quattro azzurri al via domani nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di ski cross! Ma a Val Thorens si sfreccia ancora: oggi spazio alle qualificazio Vai su X
Il 29enne di Songavazzo e il 28enne di Castione della Presolana sono stati convocati in vista dell’appuntamento in programma dal 9 al 12 dicembre. #zorzi #tomasoni #skicross - facebook.com Vai su Facebook
