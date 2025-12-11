LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | dalle 13.45 gli ottavi maschili con Deromedis

Segui in tempo reale gli ottavi maschili di skicross a Val Thorens 2025, a partire dalle 13:45. La gara promette emozioni e sfide avvincenti tra i migliori atleti. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara di skicross di Val Thorens. Poco più di 15 minuti agli ottavi maschili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross 20252026 di Val Thorens. Nella località sciistica francese inizia la nuova stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con Simone Deromedis che va subito a caccia del primo podio. Appuntamento alle 13.45 con gli ottavi di finale maschili, seguiti subito dopo dai quarti di finale femminili. Tra gli uomini saranno tre gli azzurri al via con Simone Deromedis inserito nella heat 4. 🔗 Leggi su Oasport.it