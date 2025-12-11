LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | superlativa vittoria di Anna Trocker! Fuori Giada D’Antonio

Segui in tempo reale lo slalom speciale della Nor-Am Cup 2025 a Copper Mountain, con aggiornamenti sulla gara e le ultime notizie. La competizione si è conclusa con una superlativa vittoria di Anna Trocker, mentre Giada D'Antonio si è fermata prima della conclusione. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti live sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIretta LIVE dello slalom speciale di Nor-Am Cup di Copper Mountain, che ci consegna la vittoria di Anna Trocker, unica azzurra a terminare la gara. Un saluto sportivo! CLASSIFICA SLALOM NOR-AM CUP COPPER MOUNTAIN: ANNA TROCKER (ITA) 1’50?43. Sarah BENNETT (CAN) 1’50?43. Logan Grosdidier (USA) +0?67. 20:03 Anna Trocker e Sarah Bennett vincono ex-aequo lo slalom speciale di Copper Mountain! Grosdidier, leader dopo la prima prova, è solo terza di 0?67. DIETROOOO GROSDIDIER! Bennett (CAD) stesso tempo dell’azzurra! Seconda diventa, ora la leader! DAVANTI TROCKER!! Mal che vada sarà terza, tocca alla canadese Bennett poi alla leader virtuale Grosdidier (USA)! Forget (CAN) davanti a tutti! IN PISTA ANNA TROCKER PER LA VITTORIA! Mia Hunt non fa meglio di Gritsch. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA: superlativa vittoria di Anna Trocker! Fuori Giada D’Antonio

