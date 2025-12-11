LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | manca poco ad Anna Trocker

Segui in tempo reale lo Slalom Nor-Am 2025 di sci alpino, con aggiornamenti sulla gara e le performance dei principali atleti. In questa fase, Anna Trocker si gioca la vittoria, mentre Grosdidier e Forget si contendono i primi posti. Restate aggiornati per scoprire gli esiti di questa emozionante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVANTI TROCKER!! Mal che vada sarà seconda, tocca alla leader virtuale Grosdidier (USA)! Forget (CAN) davanti a tutti! IN PISTA ANNA TROCKER PER LA VITTORIA! Mia Hunt non fa meglio di Gritsch. IN PISTA Arianne Forget, poi Anna! 19:58 Gritsch chiude davanti. Su di lei Trocker avrebbe un margine di 1"44. 19:57 Chiude May ed è 5^. Già in pista Franziska Gritsch, ieri vincitrice. 19:56 Beatrice May (USA). Scenderà adesso. Dopo la pause prima delle ultime otto. Manca poco a Trocker. Eleni Smart ê la nuova leader 19:52 Mancano 9 atlete a Trocker. Dehart è ancora la leader della gara.