LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | iniziata la prima manche Giada D’Antonio per stupire nella gara preferita

Segui in tempo reale la prima manche dello Slalom Nor-Am 2025 di sci alpino. La gara è iniziata alle 16:30 con la partenza dell'americana Mia Hunt. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi e i risultati della competizione, con le ultime notizie e le performance dei migliori atleti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16:30 Partita l'americana Mia Hunt. D'antonio col 30 Trocker col 32. INIZIATA LA PRIMA MANCHE! 16:24 Con il 37 Cecilia Pizzinato, ieri 30^, mentre con il pettorale 51 invece partirà l'ultima italiana impegnata ovvero Margherita Sala, ieri uscita nella prima prova. 16:20 C'è tanta curiosità di vedere la campana nella sua specialità prediletta e per la prima volta con un numero decente, anche se ancora molto alto. Ieri la pista non pareva tenere molto, Trocker l'unica ieri nelle 10 con pettorale sopra il 15. 16:15 Giada D'antonio ha il numero 30 mentre Anna Trocker ieri sul podio nel gigante sempre di NorAm Cup avrà il numero 32.

