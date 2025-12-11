LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio si cimenta nella specialità preferita

Benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Nor-Am 2025 a Copper Mountain. La competizione, valida per la Nord American Cup, vede in pista le migliori atlete in una giornata ricca di emozioni e sfide, con quattro manche programmate e tanti atleti pronti a dare il massimo. Rimanete aggiornati per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima gara di slalom speciale femminile dalle nevi di Copper Mountain (USA), valida per la Nord American Cup 2025-2026, si disputano due gare nello stesso giorno! Dopo le due prove di gigante andate in scena tra ieri e martedì, ecco che si comincia a gareggiare anche tra i pali stretti e lo si fa con un autentico tour de force generale, visto che sono in programma ben 4 manche quest’oggi sulle nevi americane. Da vedere se gli organizzatori saranno in grado di garantire tutte le prove che sono in programma, tutt’altro che scontato a nostro avviso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio si cimenta nella specialità preferita

LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Trocker seconda con miglior tempo di manche, D’Antonio in top15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 20:47 Si chiude qui la Diretta LIVE della seconda manche del gigante di Copper ... Si legge su oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Zampata di Lindsey Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR- Si legge su oasport.it

Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/44HM8la FISI - Federazione Italiana - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Sci alpino, ora la seconda manche dello slalom femminile: in testa #Shiffrin, #DellaMea 16esima Copper Mountain #FISAlpine #WorldCupCopperMountain #30novembre Guarda la diretta qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X