LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio per stupire nella gara preferita

Benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Nor-Am 2025 a Copper Mountain, valida per la Nord American Cup. Oggi si sfidano le migliori atlete in questa disciplina, tra cui la promettente azzurra Giada D’Antonio, pronta a conquistare la sua gara preferita. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima gara di slalom speciale femminile dalle nevi di Copper Mountain (USA), valida per la Nord American Cup 2025-2026, si disputano due gare nello stesso giorno! Dopo le due prove di gigante andate in scena tra ieri e martedì, ecco che si comincia a gareggiare anche tra i pali stretti con uno slalom Slalom speciale che è senza dubbio la specialità preferita della grande promessa azzurra dello sci alpino, la campana Giada D'antonio. Quest'ultima ha impressionato lungo tutto l'avvio di stagione, per lei avvenuto nelle categorie minori, con qualifiche ottenute con numeri impossibili e pettorali drasticamente abbassati.