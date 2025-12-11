LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA | attesa per le azzurre nella prima manche
Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am 2025 di sci alpino. Attesa per le performance delle azzurre nella prima manche, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e le prime azioni in diretta. Restate sintonizzati per tutte le emozioni di questa competizione di alto livello.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16:49 Partita Giada d’Antonio! 16:47 Partita Franziska Gritsch (AUT) ieri vincitrice in gigante. Poi D’ANTONIO! 16:46 Brownlie (CAN) conclude ottima 8^ con 2?32. 16:45 Kaitlin Keane (USA) è la prima atleta a concludere la prima manche da circa 15 atlete. Mai visto ciò. 16:45 Manca poco alle azzurre. Niente, fuori anche Creighton (CAN). 16:43 Vediamo se qualcuno chiude la gara. solo 12 su 19 hanno finito la manche. Niente, fuori anche Accambray. Sensazione che si debba fermare la gara! 16:42 Uscita anche Stiel, Tre uscite di fila dopo la pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/44HM8la FISI - Federazione Italiana - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, slalom femminile: vince #Shiffrin, seconda #Duerr, terza #Colturi Copper Mountain #FISAlpine #WorldCupCopperMountain #30novembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio si cimenta nella specialità preferita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima gara di slalom speciale femminile dalle ... Riporta oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Tremblant: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - Continua in Canada la Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Tremblant, il circo bianco scende in pista per un doppio appuntamento con lo slalom gigante. Secondo olympics.com