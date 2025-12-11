LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia all’ultima rifinitura
Segui con noi in tempo reale la seconda prova della discesa libera femminile di St. Moritz 2025. Continua a leggere gli aggiornamenti e le performance delle atlete, con Sofia Goggia pronta per l'ultima rifinitura. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati live dall'evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La storica Corviglia ospita il secondo allenamento per le specialiste della velocità: si studiano la tipologia di neve e le linee da adottare nelle gare che caratterizzeranno il fine settimana. Sofia Goggia effettua l'ultima rifinitura prima di catapultarsi nel debutto stagionale per quanto concerne le discipline che le sono più congeniali.
