LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | si parte alle 10 | 30
Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Sci alpino a St. Moritz 2025, in programma alle 10:30. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i risultati. Ieri Lindsey Vonn ha segnato il miglior tempo con 1:30, mentre i pettorali di partenza sono stati annunciati alle 10:18.
I PETTORALI DI PARTENZA 10:18 Nella prova di ieri Lindsey Vonn ha stabilito il miglior tempo con 1:30.95. La statunitense ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di +0.59 e il duo Sofia Goggia- Laura Gauche di +0.71. 10:16 L'odierna seduta di allenamento rappresenta l'ultimo test per le atlete prima di un'intensa tre giorni di gare. Domani e sabato sono in programma due discese, domenica si correrà invece il SuperG. 10:14 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di St.
PAZZO VINATZER!!! Parte a rilento nella prima manche, ma nella seconda… ESPLODEEEE! Alex compie una super rimonta e chiude secondo il gigante maschile in Coppa del Mondo di sci alpino! A Beaver Creek si festeggiaaaaa!
Sci alpino: Scheib vince il gigante femminile, Hector seconda, migliore azzurra Della Mea (9ª) Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Trocker seconda con miglior tempo di manche, D'Antonio in top15 - LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 20:47 Si chiude qui la Diretta LIVE della seconda manche del gigante di Copper
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia all'ultima rifinitura - I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed