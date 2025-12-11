LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Laura Pirovano al comando

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera di St. Moritz 2025, con aggiornamenti live sulla gara e le posizioni dei principali atleti. La competizione si sta rivelando ricca di emozioni, con Laura Pirovano al comando e numerosi spunti di interesse tra i partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10:50 L’elvetica Flury è settima con un ritardo di +2.69, ma taglia una porta. 10:49 Laura Pirovano si porta al comando con il tempo di 1:32.92. Azzurra in crescendo. 10:48 L’austriaca Miriam Puchner taglia il traguardo in terza posizione con 1:33.66. 10:46 Nicole Delago chiude la sua prova in quarta posizione, con un ritardo di +1:24 dalla prima. 10.44 L’austriaca Ariane Raedler parte bene, ma perde terreno nella seconda parte e chiude con un ritardo di +0.83. 10:42 Monsen, dopo una buona partenza, non forza e conclude la sua prova con 1:35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Laura Pirovano al comando

PAZZO VINATZER!!! Parte a rilento nella prima manche, ma nella seconda… ESPLODEEEE! Alex compie una super rimonta e chiude secondo il gigante maschile in Coppa del Mondo di sci alpino! ? A Beaver Creek si festeggiaaaaa! #ItaliaTeam FI - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino: Scheib vince il gigante femminile, Hector seconda, migliore azzurra Della Mea (9ª) Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X

