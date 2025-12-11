LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | la sorpresa Haehlen in testa alla gara

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti e classifiche live. La gara riserva sorprese, tra cui la posizione di rilievo di Haehlen in testa, mentre gli atleti affrontano le piste con determinazione. Rimani aggiornato per non perdere nessuna emozione di questa emozionante competizione di sci alpino.

12:56 L'americana Allison Mollin s'inserisce in quindicesima posizione con un ritardo di +0.90 dalla testa della classifica. 12:53 L'austriaca Anna Schilcher, pettorale numero 58 è nona con 1:33.33. 12:49 Nelle battute finali arriva la grande sorpresa. La svizzera Joana Haehlen, numero 56, si porta al comando con 1:32.70. 12:46 Splendida prova di Sara Allemand. L'azzurra, numero 55, chiude la sua prova in 1:33.99 ed è ventiduesima. 12:42 L'italiana Vicky Bernardi è ventisettesima con 1:34.89. 12.40 L'americana Keely Cashman s'inserisce in diciannovesima posizione con il tempo di 1:33.