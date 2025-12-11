LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | la sorpresa Haehlen in testa alla gara
Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti e classifiche live. La gara riserva sorprese, tra cui la posizione di rilievo di Haehlen in testa, mentre gli atleti affrontano le piste con determinazione. Rimani aggiornato per non perdere nessuna emozione di questa emozionante competizione di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:56 L’americana Allison Mollin s’inserisce in quindicesima posizione con un ritardo di +0.90 dalla testa della classifica. 12:53 L’austriaca Anna Schilcher, pettorale numero 58 è nona con 1:33.33. 12:49 Nelle battute finali arriva la grande sorpresa. La svizzera Joana Haehlen, numero 56, si porta al comando con 1:32.70. 12:46 Splendida prova di Sara Allemand. L’azzurra, numero 55, chiude la sua prova in 1:33.99 ed è ventiduesima. 12:42 L’italiana Vicky Bernardi è ventisettesima con 1:34.89. 12.40 L’americana Keely Cashman s’inserisce in diciannovesima posizione con il tempo di 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it
PAZZO VINATZER!!! Parte a rilento nella prima manche, ma nella seconda… ESPLODEEEE! Alex compie una super rimonta e chiude secondo il gigante maschile in Coppa del Mondo di sci alpino! ? A Beaver Creek si festeggiaaaaa! #ItaliaTeam FI - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino: Scheib vince il gigante femminile, Hector seconda, migliore azzurra Della Mea (9ª) Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: bene Goggia e Pirovano. Allemand s’inserisce nelle trenta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Splendida prova di Sara Allemand. Da oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Trocker seconda con miglior tempo di manche, D’Antonio in top15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 20:47 Si chiude qui la Diretta LIVE della seconda manche del gigante di Copper ... Riporta oasport.it