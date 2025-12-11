LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Haehlen stupisce col n56 bene Goggia e Pirovano grave infortunio per Gisin

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di St. Moritz 2025, con tutti gli aggiornamenti e le emozioni della gara. Haehlen sorprende con il pettorale 56, mentre Goggia e Pirovano si distinguono tra i favoriti. La giornata è segnata anche da un grave infortunio per Gisin. Restate con noi per tutte le ultime notizie e classifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13:50 La classifica delle prime trenta posizioni 1 Joana Häehlen – Svizzera – 1:32.70 2 Ester Ledecká – Repubblica Ceca – 1:32.83 +0.13 3 Sofia Goggia – Italia – 1:32.91 +0.21 4 Laura Pirovano – Italia – 1:32.92 +0.22 DQP Emma Aicher – Germania – 1:32.93 +0.23 6 Breezy Johnson – Stati Uniti – 1:32.94 +0.24 7 Kira Weidle-Winkelmann – Germania – 1:32.96 +0.26 8 Laura Gauché – Francia – 1:32.97 +0.27 9 Nina Ortlieb – Austria – 1:33.18 +0.48 10 Anna Schilcher – Austria – 1:33.33 +0.63 DQP Ilka Stuhec – Slovenia – 1:33.40 +0.70 12 Alice Robinson – Nuova Zelanda – 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Haehlen stupisce col n.56, bene Goggia e Pirovano, grave infortunio per Gisin

PAZZO VINATZER!!! Parte a rilento nella prima manche, ma nella seconda… ESPLODEEEE! Alex compie una super rimonta e chiude secondo il gigante maschile in Coppa del Mondo di sci alpino! ? A Beaver Creek si festeggiaaaaa! #ItaliaTeam FI - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino: Scheib vince il gigante femminile, Hector seconda, migliore azzurra Della Mea (9ª) Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: bene Goggia e Pirovano. Allemand s’inserisce nelle trenta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Splendida prova di Sara Allemand. Segnala oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi, seconda prova discesa St. Moritz: programma, startlist, tv, streaming - Si entra ufficialmente nel vivo del lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025- Da oasport.it