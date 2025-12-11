LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | DIRETTA | bene Goggia e Pirovano aspettando Vonn

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera a St. Moritz 2025, con aggiornamenti su Goggia e Pirovano. Restate sintonizzati per i risultati e le ultime notizie, mentre l’allenamento viene interrotto nuovamente. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere gli sviluppi della gara.

I PETTORALI DI PARTENZA1:33.67 11:01 Interrotto nuovamente l'allenamento. 11:00 Si attende la discesa, con il numero diciotto, di Lindsey Vonn, prima nella prova di ieri. 10:59 La tedesca Emma Aicher chiude quarta, a dieci centesimi dalla vetta. 10:58 Cornelia Huetter taglia il traguardo in decima posizione con 1:33.67. 10:56 Sofia Goggia con una prova in crescendo e un'ottima parte tecnica è seconda ad otto centesimi da Ledecka. 10:55 Ilka Stuhec chiude sesta, ma salta una porta. 10:54 Breezy Johnsonn si piazza al terzo posto con 1:32.94. 10:52 Kajsa Vickhoff Lie è quinta con il tempo di 1:.

