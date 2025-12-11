LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | bene Goggia e Pirovano Riparte la gara

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti su Goggia e Pirovano. La gara riparte e i pettorali di partenza sono disponibili. Alle 11:50 inizia la fase conclusiva, con Christina Ager che si posiziona undicesima, mostrando un buon rendimento nella competizione.

I PETTORALI DI PARTENZA 11:50 L'austrica Christina Ager chiude undicesima con un ritardo di + 0.66. 11:49 La svizzera Malorie Blanca chiude con 1:33.47, tempo che le vale la decima posizione. 11:48 L'americana Jacqueline Wiles taglia il traguardo in 1:35.96 dopo una prova in cui ha dato l'idea di non voler forzare. 11:44 Riparte Lindsey Vonn. 11:41 Si riparte con la discesa di un apripista. 11:40 La visibilità piatta impedisce di vedere bene tutti i dossi sul tracciato. 11:37 Gli addetti al tracciato portano via la Gisin a braccia. 11:33 La diversa visibilità rispetto alla giornata di ieri spiega i tempi più lenti della seconda prova.

