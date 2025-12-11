LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | bene Goggia e Pirovano Buon tempo di Melesi

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera di St. Moritz 2025, con le qualifiche e le prestazioni di atleti come Goggia e Pirovano. Aggiorna la diretta per scoprire i risultati e i tempi più recenti, tra cui l’ottimo risultato di Melesi e la gara disputata sotto condizioni ideali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:25 L’austriaca Victoria Olivier taglia il traguardo con lo stesso tempo di Roberta Melesi. 12:21 La prossima azzurra a partire sarà Sara Thaler, numero 46. 12:19 Roberta Melesi, numero 39, chiude ventunesima con 1:34.67. Il suo ritardo dalla vetta è di +1.84. 12:14 La classifica provvisoria delle prime dieci posizioni Ester Ledecka CZE 1:32.83 Sofia Goggia ITA +0.08 Laura Pirovano ITA +0.09 Emma Aicher GER + 0.10 Breezy Johnson USA +0.11 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.13 Laura Gauche FRA +0.14 Nina Ortlieb AUT +0.35 Alice Robinson NZE + 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: bene Goggia e Pirovano. Buon tempo di Melesi

