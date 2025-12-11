LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | bene Goggia e Pirovano Allemand s’inserisce nelle trenta

Segui in diretta la seconda prova della discesa di St. Moritz 2025, con le performance di Goggia, Pirovano e Allemand. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e le classifiche in tempo reale. La gara si sta rivelando emozionante, con atleti che si contendono la vetta in questa competizione di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Splendida prova di Sara Allemand. L'azzurra, numero 55, chiude la sua prova in 1:33.99 ed è ventiduesima. 12:42 L'italiana Vicky Bernardi è ventisettesima con 1:34.89. 12.40 L'americana Keely Cashman s'inserisce in diciannovesima posizione con il tempo di 1:33.78. 12:38 Gran tempo di Camille Cerutti. La francese, pettorale numero 49, è sedicesima con un ritardo di +0.88 da Ledecka. 12:37 Le prossima azzurre al cancelletto di partenza saranno Vicky Bernardi, pettorale numero 53, e Sara Allemand, pettorale numero 55. 12:35 Sara Thaler chiude la sua prova con 1:35.

PAZZO VINATZER!!! Parte a rilento nella prima manche, ma nella seconda… ESPLODEEEE! Alex compie una super rimonta e chiude secondo il gigante maschile in Coppa del Mondo di sci alpino! ? A Beaver Creek si festeggiaaaaa! #ItaliaTeam FI - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino: Scheib vince il gigante femminile, Hector seconda, migliore azzurra Della Mea (9ª) Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X

