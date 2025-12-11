LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | si fa sul serio contro le brasiliane

Segui in diretta il match tra Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude, valido per il Mondiale per club di volley femminile. Le squadre affrontano con determinazione questa importante sfida, con le italiane che confermano le titolari e un reparto schiacciatrici tra i più profondi del torneo. Resta aggiornato per tutte le emozioni in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.29: Titolari confermate per Scandicci 0.28: Il reparto schiacciatrici è tra i più profondi del torneo: Caitie Baird è il punto di riferimento, mentre Basso, Cipriano, Danielski e la giovane Borges ampliano il ventaglio di soluzioni sulle bande. Al centro, Osasco può contare sull’autorevolezza di Mayhara, sulla fisicità di Valquíria Dullius e sulle qualità in crescita di Besen e Freitas, un quartetto capace di incidere tanto a muro quanto in primo tempo. La seconda linea si affida all’esperienza gigantesca di Camila Brait, libero di livello mondiale, affiancata dalla giovane Sophia Dantas, chiamata a crescere in un contesto di altissima pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it