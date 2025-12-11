LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 3-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | Skinner e Antropova affondano le brasiliane
Segui con noi la diretta della sfida tra Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude nel Mondiale per club di volley femminile. Le azioni più emozionanti e il risultato aggiornato in tempo reale, con protagoniste Skinner e Antropova. Restate con noi per tutte le novità e i prossimi incontri.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.11. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito fino a quest’ora e appuntamento a domani con Conegliano alle 17.30 e Scandicci alle 21.00. Buonanotte 2.09: In casa Osasco 27 punti di una Cugno letale per due set, 10 per Beird e 8 per Larissa. Per Scandicci 22 punti di una scatenata Skinner, 21 di Antropova, 8 di Nwakalor e 6 di Weitzel 2.07: Skinner e Antropova sono risultate decisive in attacco ma la migliore in campo è stata Maja Ognjenovic, l’esperta palleggiatrice serva che ha fatto trovare sempre i rifornimenti giusti alle sue giocatrici e ogni tanto si è messa in proprio risolvendo situazioni molto complicate. 🔗 Leggi su Oasport.it
