LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | toscane avanti nel terzo set 12-8

Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude, valida per il Mondiale di volley femminile. Le toscane sono avanti nel terzo set, con un punteggio di 12-8. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi momenti e scopri come si conclude questa sfida emozionante.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.15 La chiude lei! Avery Skinner con la diagonale da zona 4. Migliore in campo la statunitense contro un OSasco pericolosissimo per due parziali e poi crollato nel terzo set 24-15 Invasione Scandicci 24-14 Ancora la slash di Skinner 23-14 La slash di Skinner 22-14 Primo tempo Nwakalor 21-14 Parallela di Cugno da seconda linea 21-13 Diagonale di Skinner da zona 4 20-13 Mano out Cugno in pipe 20-12 Ancora la pipe di Skinner 19-12 Errore al servizio Scandicci 19-11 Primo tempo Weitzel 18-11 Ace Cugno 18-10 Parallela di Cugno da zona 2 18-9 Muroooooooooooooooo Weitzeeeeeeeeeeeeeel 17-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nwakaloooooooooooooooor 16-9 Ancora la pipe di Skinner 15-9 La pipe di Skinner 14-9 Muroooooooooooooooooo eitzeeeeeeeeeeeeel 13-9 Primo tempo Nwakalor 12-9 Errore al servizio Scandicci 12-8 Mano out Nwakalor in primo tempo 11-8 Primo tempo Larissa 11-7 Parallela di Antropova da seconda linea 10-7 In rete Skinner da zona 4 10-6 Osasco sta perdendo lucidità ed efficacia in cambio palla, ne approfitta Nwakalor con il primo tempo 9-6 Parallela di Skinner da zona 4 8-6 Diagonale di Cugno da seconda linea 8-5 In rete il palleggio di Ognjenovic 8-4 Mano out Skinner da zona 4 7-4 Magia di Ognjenovic in palleggio 6-4 La pipe di Cugno 6-3 Diagonale Franklin da zona 4 5-3 Diagonale di Cugno da zona 2 5-2 Parallela di Antropova da zona 2 4-2 Murooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-2 Primo tempo Larissa 3-1 Vincente Frankilin da zona 2 2-1 La palla spinta di Antropova da zona 2 1-1 Di sinistro Skinner vincente da zona 4 0-1 Mano out Maiara in primo gtempo 25-22 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lo chiude lei con un pallonetto vincente da zona 2 e Scamndicci vola sul 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: toscane avanti nel terzo set, 12-8

