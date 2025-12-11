LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | Antropova trascina le toscane nel secondo set 25-22
Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude nel Mondiale per club di volley femminile. Le toscane si portano sul 2-0 grazie a un'intensa prestazione di Antropova, che chiude il secondo set con un pallonetto vincente. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi aggiornamenti.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lo chiude lei con un pallonetto vincente da zona 2 e Scamndicci vola sul 2-0. Partita complicatissima per le toscane che stanno rispondendo molto bene al “crash test” Osacsco 24-22 Mano out di Cugno che sfodera tutto il campionario di colpi 24-21 Diagonale di Antropova da zona 2 23-21 Diagonale di Cugno da zona 4 23-20 Diagonale di Ruddins da zona 2 22-20 Muro di Gray 22-19 La parallela di Cugno da seconda linea 22-18 Muroooooooooooooooo Skinneeeeeeeeeeeeer 21-18 Pallonetto di Skinner da zona 4 a risolvere una situazione complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it
