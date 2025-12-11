LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | toscane avanti nel secondo set 11-9
Aggiornamenti in tempo reale dal Mondiale per club di volley femminile: Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude si affrontano in una partita combattuta, con le toscane avanti nel secondo set. Segui le emozioni e i punteggi live di questa sfida internazionale.
13-13 Diagonale di Cugno da zona 2 13-12 Parallela di Skinner da zona 4 12-12 Mano out Baird da zona4 12-11 La slash di Baird 12-10 Palleggio vincente di Baird 12-9 Out Larissa in primo tempo 11-9 Parallela di Antropova da seconda linea 10-9 Vincente Cugno da seconda linea 10-8 Errore al servizio Osasco 9-8 Vincente Basso da zona 4 9-7 Vincente Antropova da seconda linea 8-7 Out Antropova da seconda linea 8-6 Mano out Baird da zona 4 8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-5 Mano out Bosetti da zona 4 6-5 Mano out Cugno da zona 2. Occasione persa dalle toscane 6-4 Out la diagonale stretta di Baird 5-4 Ancora la pipe di Skinner 4-4 La pipe di Skinner dopo due grandi difese dell'Osasco 3-4 In rete l'attacco di Bosetti da zona 4 3-3 Mano out Baird da zona 4 3-2 Diagonale di Antropova da zona 2 2-2 Parallela vincente di Cugno da zona 2 2-1 Parallela di Cugno da zona 4 2-0 La slash di Skinner! 1-0 Primo tempo Nwakalor 31-29 E' fuori l'attacco di Baird! Scandicci vince un tiratissimo primo set pieno di emozioni e di grandi giocate 30-29 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 29-29 Errore al servizio Osasco 28-29 In rete Antropova da zona 2 28-28 Diagonale di Cugno da zona 2 28-27 Missile di Cugno in tribuna da zona 2 27-27 Mano out Cugno da zona 4 27-26 La slash di Ognjenovic 26-26 Diagonale di Cugno da seconda linea 26-25 Ognjenovic di seconda intenzione 25-25 La pipe di Cugno 25-24 Errore al servizio Osasco 24-24 Out il primo tempo di Weitzel 24-23 Errore al servizio Scandicci 24-22 Primo tempo Weitzel 23-22 Mano out Baird da zona 4 23-21 Skinneeeeeeeeeeeer la pipe potentissima 22-21 Diagonale di Antropova da zona 2 21-21 Diagonale di Baird da zona 4 21-20 Diagonale di Antropova da zona 2 20-20 Diagonale stretta di Skinner da zona 4 al secondo tentativo 19-20 Mano out Cugno da zona 4 19-19 Out Cugno da zona 4 18-19 Quattro tocchi Osasco 17-19 In rete l'attacco di Antropova da seconda linea 17-18 Grey vince il contrasto con Nwakalor 17-17 La difesa vincente di Antropova 17-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Weitzeeeeeeeeeeeeeeeel 17-15 Diagonale di Skinner da zona 4 17-14 Mano out in fast Mahyara 16-14 Parallela di Antropova da seconda linea 13-16 Diagonale Maiara da zona 4 13-15 Errore di Weitzel 13-14 Mano out Cugno da seconda linea 13-13 Errore al servizio Scandicci 13-12 Errore al servizio Osasco 12-12 Mano out Cugno da zona 2 12-11 Errore al servizio Osasco 11-11 Cugno sulle mani del muro da zona 2 11-10 Vincente Antropova da zona 2 10-10 Diagonale Antropova da zona 2 9-10 Primo tempo Larissa 9-9 Out la parallela di Maiara da zona 4 8-9 Mano out Cugno da seconda linea 8-8 Diagonale di Skinner da zona 4 7-8 Mano out Mayara 7-7 Primo tempo Weitzel 6-7 Out l'attacco di Bosetti da zona 4 6-6 Diagonale di Beird da zona 4 6-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5-5 Ognjenoviiiiiiiiiic col palleggio di seconda a chiudere un'azione concitata 4-5 Diagonale Cugno da zona 2 4-4 Muroooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooor 3-4 Ace Larissa 3-3 Ace Larissa 3-2 Parallela di Cugno da zona 2 3-1 Vincente Skinner da zona 4 2-1 Mano out Cugno da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Murooooooooooooooooo Skinneeeeeeeeeeeeer
