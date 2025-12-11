LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 0-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | equilibrio nel primo set 11-11

Diretta live tra Scandicci e Osasco Saude nel mondiale per club di volley femminile: le squadre sono all'inizio del match, con un equilibrio nel primo set e il punteggio di 11-11. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna azione di questa sfida internazionale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-24 Out il primo tempo di Weitzel 24-23 Errore al servizio Scandicci 24-22 Primo tempo Weitzel 23-22 Mano out Beird da zona 4 23-21 Skinneeeeeeeeeeeer la pipe potentissima 22-21 Diagonale di Antropova da zona 2 21-21 Diagonale di Beird da zona 4 21-20 Diagonale di Antropova da zona 2 20-20 Diagonale stretta di Skinner da zona 4 al secondo tentativo 19-20 Mano out Cugno da zona 4 19-19 Out Cugno da zona 4 18-19 Quattro tocchi Osasco 17-19 In rete l’attacco di Antropova da seconda linea 17-18 Grey vince il contrasto con Nwakalor 17-17 La difesa vincente di Antropova 17-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Weitzeeeeeeeeeeeeeeeel 17-15 Diagonale di Skinner da zona 4 17-14 Mano out in fast Mahyara 16-14 Parallela di Antropova da seconda linea 13-16 Diagonale Maiara da zona 4 13-15 Errore di Weitzel 13-14 Mano out Cugno da seconda linea 13-13 Errore al servizio Scandicci 13-12 Errore al servizio Osasco 12-12 Mano out Cugno da zona 2 12-11 Errore al servizio Osasco 11-11 Cugno sulle mani del muro da zona 2 11-10 Vincente Antropova da zona 2 10-10 Diagonale Antropova da zona 2 9-10 Primo tempo Larissa 9-9 Out la parallela di Maiara da zona 4 8-9 Mano out Cugno da seconda linea 8-8 Diagonale di Skinner da zona 4 7-8 Mano out Mayara 7-7 Primo tempo Weitzel 6-7 Out l’attacco di Bosetti da zona 4 6-6 Diagonale di Beird da zona 4 6-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5-5 Ognjenoviiiiiiiiiic col palleggio di seconda a chiudere un’azione concitata 4-5 Diagonale Cugno da zona 2 4-4 Muroooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooor 3-4 Ace Larissa 3-3 Ace Larissa 3-2 Parallela di Cugno da zona 2 3-1 Vincente Skinner da zona 4 2-1 Mano out Cugno da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Murooooooooooooooooo Skinneeeeeeeeeeeeer 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: equilibrio nel primo set, 11-11

LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si fa sul serio contro le brasiliane - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo ... Lo riporta oasport.it

A che ora Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude Club oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming - La Savino Del Bene Scandicci torna in campo nella notte brasiliana (ore 00:30 italiane) per il secondo impegno nella Pool A del Mondiale per Club 2025. oasport.it scrive

Pallavolo FIVBWomensCWC - Savino Del Bene Scandicci: esordio vincente, nella notte prossima la sfida con l'Osasco Vai su X

@osascovoleibolclube ? 00:30am São Paulo - Ginasio do Pacaembu @dazn_it - @volleyballworld #believe #savinogogogo #volleyball #clubworldchamps - facebook.com Vai su Facebook