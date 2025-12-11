LIVE Scandicci-Club Alianza Lima Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | toscane per mettere il sigillo sul primo posto

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Club Alianza Lima, valida per il Mondiale per club di volley femminile 2025. Le toscane cercano di consolidare il primato, con aggiornamenti continui sul risultato e le principali azioni della partita. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa importante sfida internazionale.

20.52: La rosa guidata da Facundo Morando combina profili esperti e giovanissimi talenti. In cabina di regia la colombiana María Alejandra Marín offre stabilità e precisione, sostenuta dalle giovani Doris Manco e Ivanna Gonzáles. In posto due spicca la potenza della dominicana Yanlis Féliz, affiancata dalla francese Maëva Orlé e dalla giovanissima Daniela Javier, classe 2008. 20.49: L'Alianza Lima, però, è un avversario da non sottovalutare. Il ruolino nel campionato peruviano – otto vittorie in altrettante gare e solo due set concessi – racconta di una squadra che arriva al Mondiale con entusiasmo e compattezza.