LIVE Scandicci-Club Alianza Lima Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | nuovo impegno contro le peruviane
Segui con noi la diretta della terza partita del girone A del Mondiale per Club femminile 2025, dove Savino Del Bene Scandicci affronta il Club Alianza Lima. Un incontro importante per definire le sorti del girone, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo in questa sfida cruciale.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida del girone A del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Savino Del Bene Scandicci e Club Alianza Lima. La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere un passaggio già significativo del proprio percorso nel Mondiale per Club: nella serata italiana (21.00), le toscane affronteranno le peruviane del Club Alianza Lima, squadra alla portata delle italiane ma da non sottovalutare. La corsa della Savino Del Bene Scandicci nel Mondiale per Club entra nella sua fase più delicata. L’ultima partita della Pool A può trasformarsi nel biglietto d’ingresso diretto per la semifinale, un traguardo che le toscane puntano a raggiungere senza passare dai calcoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
