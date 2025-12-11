LIVE Scandicci-Club Alianza Lima 3-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | le toscane concedono il tris e vincono il girone
Scandicci conquista una vittoria netta contro Club Alianza Lima nel Mondiale per club di volley femminile 2025, chiudendo il girone C con un risultato di 3-0. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui risultati e le emozioni di questa importante competizione internazionale.
22.20: per Scandicci 14 punti a test Antropova e Franklin, 10 punti per Ruddins, 8 per Weitzel. Per l'Alianza 13 punti per Rodriguez, 8 per Orle e 6 per Sanchez 22.18: Un'ora e 18 minuti sono bastati a Scandicci, imbottito di seconde linee a battere la squadra peruviana dell'Alianza Lima 3-0, terza vittoria con il massimo scarto per le toscane nel girone.
